لبحث حظر السلاح على طهران.. إيران: عقد قمة ثلاثية مع تركيا وروسيا قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران تعتزم عقد قمة ثلاثية مع تركيا وروسيا قريبًا لبحث حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على طهران.





وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة "مهر" الإخبارية الإيرانية: "استمرار حظر السلاح إلى إيران خط أحمر".





ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارًا من أكتوبر بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231.





ووفق القرار يشمل الحظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ او أنظمة الصواريخ.





وسيبقى الحظر على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023.



