للتباعد بين الطلاب | برلماني يقترح إجراء امتحانات الجامعات في ملاعبها الرياضية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين طلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حفاظا على صحة الطلاب وكذلك المراقبين والمشرفين على سير أعمال الامتحانات.





واقترح متولي فى بيان صحفى له، باستخدام استادات الجامعات والملاعب الرياضية في امتحانات نهاية العام ،وذلك في ظل الظروف التى تواجهها مصر والإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة الطلبة، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي، وتشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الإمتحانات، و فريق عمل طبي من أطباء وزارة الصحة والطب الوقائي لاتخاذ الإجرءات الطبية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وتحديد علامات تراعي ترك مسافة متر بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب عند بوابات الدخول.





وأشار إلى أن السبب الرئيسى للقلق والضغط النفسى الكبير،على الطلبة وأولياء أمورهم يرجع إلى الخوف من انتشار الفيروس عن طريق تجمعات الطلاب أثناء فترة الامتحانات.





وطالب بضرورة حصر جميع الطلبة المغتربين وتحديد أماكن إقامتهم بالقرب من لجان امتحاناتهم خلال فترة الامتحانات بعد أن أصبح عدد من المدن الجامعية مقرات عزل لمصابي كورونا، الثانوية العامة.