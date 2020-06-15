جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن الحملة شملت مناطق المحور المركزي بالمدينة والحي الثالث، وسنتر النوران بالحي الأول، وأسفرت عن إزالة العديد من التعديات ورفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة بسنتر تيفولي دوم، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بجميع أحياء، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.