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اقتصاد

جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية بعدة مناطق بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة، وبقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن الحملة شملت مناطق المحور المركزي بالمدينة والحي الثالث، وسنتر النوران بالحي الأول، وأسفرت عن إزالة العديد من التعديات ورفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة بسنتر تيفولي دوم، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بجميع أحياء  مدينة  الشيخ زايد، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.


وفى سياق متصل، شدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار تطهير وتعقيم جميع المباني الخدمية بالمدينة، لافتًا إلى أن فرق التطهير والتعقيم قامت بمواصلة أعمالها بتطهير وتعقيم العمارات الجاري تسليمها بمشروع "JANNA 1" حرصًا على سلامة المواطنين، وكذا تطهير مبنى الشهر العقاري ومكتب التموين ومبنى خدمة المواطنين بالجهاز ومبنى الجهاز.

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