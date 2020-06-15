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للتأكد من عدم وجود كولاونا..غادة شلبي: تحليل pcr شرط دخول السائحين مصر..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنه  سيتم اتباع اجراءات مع القادمين  الى مصر من الدول المنتشر بها فيروس كورونا ومن ضمنها شرط تقديم السائح شهادة تحليل  pcr للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

واضافت نائب وزير السياحة فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب على السائح أن يحمل شهادة تقر خلوه من المرض وانه غير لحامل لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجب على السائح التأكد والامضاء على الاقرار الشخصي قبل صعوده للطائرة ووصوله لمصر.

وتابعت ان هناك طلبات من ايطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا لـ عودة السياحة علمًا بان اوكرانيا كانت من اهم الدول التى كانت تصدر لنا السياحة فى الفترة قبل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أى منشأة سياحية لا تلتزم بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعى، مضيفة أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الطيران للتأكد من سلامة المسافرين.

وأشارت إلى أن هناك توافدا مستمرا من السياحة الأوروبية إلى مصر وتواصلا مستمرا من الدول لبحث الإجراءات الوقائية لحمايتهم. 
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