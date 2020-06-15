ممنوع الحفلات والشيشة.. السياحة: عودة النشاط في البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء 1 يوليو

ن نسب الإصابات بالمحافظات الثلاثة مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر ضعيفة جدًا بالمقارنة بالمحافظات الثانية، لذلك قررت الحكومة عودة السياحة في البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء فى الاول من يوليو المقبل. قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إ





وأضافت غادة شلبي، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظات الساحلية أقل تأثرًا ب فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الفنادق مدربة على الإجراءات الاحترازية والقائية للتعامل مع الفيروس والعاملين متدربين على المسافات الآمنة بينهم وبين المواطنين وتوعية السائحين على المسافات الآمنة.





وتابعت: "لا نتوقع ان تكون الاقبال كبير جدًا من اليوم الاول لعودة السياحة فى مصر"، مؤكدة أن وزير السياحة أكد أنه لا يوجد حفلات ولا شيشة بالفنادق.





وأكدت أن الفنادق مستعدة لاستقبال السياحة الداخلية والدولية وسيتم فتح الشواطئ بالفنادق بداية من الشهر المقبل.





وأوضحت أنه جرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لضمان عودة النشاط السياحي بشكل آمن.