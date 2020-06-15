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أخبار العالم

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دخل قرار أوروبا بتخفيف بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين. 

لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل، تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال.

وتدير منطقة شينجن المؤلفة من 22 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي علاوة على أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، معابر خالية من القيود لكن معظمها ظل مغلقا طوال ثلاثة أشهر، باستثناء حركة البضائع والموظفين العاملين في قطاعات حيوية.

وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أعضاء شينجن الأسبوع الماضي، على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول اليوم الاثنين، للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتبارا من يوليو.

ولن تسمح إسبانيا بدخول سائحين أجانب حتى الـ21 من يونيو، مع منح استثناءات لبعض الجزر الإسبانية. وفي باقي الدول، يعتمد الحق في السفر على محل الإقامة الحالية والوجهة المقصودة.


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