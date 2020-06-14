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أخبار العالم

باستثناء البرتغال.. إسبانيا تقرر إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:12 م
إسبانيا تقرر إعادة
إسبانيا تقرر إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، إعادة فتح حدودها مع كافة دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال، وذلك اعتبار من الأحد المقبل الموافق 21 يونيو الجاري. 

وفي كلمة متلفزة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا، ستستأنف العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى 1 يوليو، وذلك بناءا على طلب من البلد المجاور. 


وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية، التي سبق وأن حددت الأول من يوليو موعدا لفتح الحدود، قررت رفع "كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال) في 21 يونيو"، وهو موعد رفع حالة التأهب في البلاد. 

وأرجع سانشيز القرار إلى التطور الإيجابي لوباء الفيروس المستجد  (كورونا المستجد - كوفيد19) في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقد ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس  27136 حالة. 
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