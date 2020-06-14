AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اعتقال عناصر نازية في إسبانيا للتحريض ضد المسلمين.. والأزهر يعلق

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:37 ص
الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية
Advertisements
محمد شحتة
ألقت قوات الحرس المدني في اسبانيا، القبض على تسعة أشخاص -تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا- في بلدية "أنتاس" التابعة لــ"ألمرية" بتهمة التحريض على كراهية المسلمين.

 وجاء في مذكرة الاعتقال أن المتهمين ينتمون إلى جماعة نازية جديدة هي "أنتاس كلان" Antas Klan، وهي جماعة ذات أيديولوجية يمينية متطرفة تشجع المواطنين على العنف ضد المسلمين، وأنها كانت تقوم بدوريات ليلية لكتابة رسائل تحرض على كراهية المسلمين.

يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه ظاهرة الكراهية من أخطر الظواهر التي تُهدد اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية، حيث لا تفرق بين مسلمين مهاجرين أو مولودين يقيمون في هذه البلدان ويحملون جنسيتها. ورغم أن المسلمين والمهاجرين في إسبانيا مندمجون بصورة كبيرة مقارنةً بدول أوروبية أخرى، فإن بعض مظاهر التفرقة تطالهم بين الحين والآخر.

جدير بالذكر أن البلدية ذاتها قد شهدت في يوليو الماضي، ظهور كتابات مسيئة تحرض على الكراهية والتعصب تجاه العرب والمسلمين نفذتها الجماعة المذكورة.

وأكد مرصد الأزهر على رفضه القاطع لكل أعمال العنف والتعدي على الآخرين، لافتًا إلى أنها تمثل شكلًا من أشكال العنصرية المقيتة، التي ينبغي أن يوضع لها حد حاسم، يردع الخارجين على القانون ومرتكبي العنف ضد المواطنين أيًا كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم. كما يشدد المرصد على أن الدفع بالشباب في مثل هذه التوجهات الإجرامية هو نذير شر مستطير وخطر داهم على المجتمعات، التي تستند على الشباب كدعامة حقيقية للنهوض والتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رش المحجبات بالمطهرات.. الإفتاء تكشف عن أبرز أشكال العنصرية ضد مسلمي الغرب

في تقرير عن الإسلاموفوبيا .. المؤشر العالمي للفتوى الإلكترونية: التزييف والكذب أساليب اليمين المتطرف لنشر الكراهية.. الغرب يروج أن المسلمين سبب الوباء .. الإسلام يتصدر مشهد قوافل الخير

منظمات حقوقية تدين نشر "الجزيرة" مقالا للدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي

الرئيس الألماني يتعهد بمواجهة الكراهية ضد المسلمين.. ومرصد الأزهر: شعور مسؤول

ترشيحاتنا

متى يكون سجود السهو بعد السلام؟.. كيفيته وحكمه

محافظ البحر الأحمر: إلغاء ترخيص الفندق المخالف للقواعد الصحية

دعاء إزالة الألم .. 10 كلمات شفاء من الداء حث عليها الرسول

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور

مقتل بروكس يشعل أمريكا .. المتظاهرون يحرقون مطعما والشرطة تغلق الطرق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

بلا إنسانية .. سوبرماركت أمريكي يطرد طفلا مصابا بالتوحد خوفًا من كورونا

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل