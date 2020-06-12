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أخبار العالم

بريطانيا تغير قرارها بشأن الإجراءات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة تخلت عن خطتها لعودة إجراءات التفتيش الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف اعترف بأن أوساط الأعمال لن تتمكن من تحمل تداعيات أزمة فيروس كورونا والخضوع للإجراءات الجمركية في آن واحد خلال الفترة ما بعد "بريكست".

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مسؤول حكومي بريطاني قوله: "ندرك تأثير فيروس كورونا على قطاع الأعمال البريطاني. وعندما نسترجع السيطرة على قوانيننا وحدودنا نهاية العام الحالي، نتخذ موقفا براغماتيا يتسم بمرونة".

وحسب مسؤولين بريطانيين، فإن الإجراءات المخففة ستتبع خلال 6 أشهر.
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