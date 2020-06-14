هدية لترامب في عيد ميلاده.. نتنياهو يعلن خطوات عملية لبناء مستوطنات الجولان

ونقل عن نتنياهو قوله "اليوم سنبدأ خطوات عملية لإنشاء مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان، حيث اعترف الرئيس ترامب بسيادة إسرائيل عليها"، و يتزامن إعلان نتنياهو مع عيد ميلاد ترامب الرابع والسبعين.





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وتم الإعلان عن إنشاء "ترامب هايتس" المثيرة للجدل قبل عام في الجولان الغربي، حيث قامت تل أبيب بادرة رمزية بعد قرار واشنطن الاعتراف بالأراضي السورية على أنها إسرائيلية.





ومن المتوقع أن تخصص الحكومة الإسرائيلية حوالي 8 ملايين شيكل (ما يعادل حوالي 2.3 مليون دولار) للمشروع ، مع 3 ملايين شيكل تخصصها وزارة الإسكان والتعمير، والباقي للمنظمة الصهيونية العالمية.





وفي معرض آخر، شكر نتنياهو أيضًا إدارة ترامب على قرارها الأسبوع الجاري بالموافقة على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية على تحقيقها في جرائم حرب أمريكية وإسرائيلية محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.





وقال "إن المحكمة في لاهاي هي هيئة سياسية منحازة تنقض إسرائيل والولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان ، بينما تتجاهل منتهكي حقوق الإنسان ، وفي مقدمتهم النظام الإرهابي في إيران".





واحتلت إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان السورية في عام 1967 ، بعد شن غارة جوية استباقية واندلاع حرب الأيام الستة ضد تحالف من الدول العربية بما في ذلك مصر وسوريا والأردن.





وفي عام 1981، ضمت تل أبيب المنطقة رسميًا، لكن القرار لم يعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حليف إسرائيل.





وفي ديسمبر 1981، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يعلن أن تحرك إسرائيل لضم مرتفعات الجولان "لاغ وباطل"





وخلف الكواليس، لم تضغط إدارة رونالد ريجان على إسرائيل لإلغاء قرارها، وفي يناير 1982، اعترضت واشنطن وحلفاؤها على قرار ثان من الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على إسرائيل بشأن هذه الخطوة.





ووقع الرئيس دونالد ترامب إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في مارس 2019.





ورفضت عشرات الدول بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون الإجراء، في حين وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القرار بأنه "عرض واعٍ ومتعمد للخروج على القانون".



