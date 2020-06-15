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توك شو

مستشار وزير السياحة يكشف عن المحافظات التي سيعود بها القطاع دوليا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:38 ص
عودة السياحة في مصر
عودة السياحة في مصر
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اسراء صبري
قالت سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن بداية من أول يوليو ستعود حركة السياحة الدولية، في 3 محافظات، وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح، متابعه: حتى الآن هناك 332 فندق حصلوا على شهادة السلامة الصحية.

وأضافت سهى بهجت، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، هي الفنادق المستعدة لإستقبال السياحة والسائحين، مشيرة إلى ان استعدادات الوقائية تتم بصورة كاملة، وذلك بالتعاون مع  من
وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن الوزارة لا تتوقع جود رحلات سياحية كبيرة الفترة الحالية، ولكن يكفينا أن تتوافد السياحة حتى ولو بشكل تدريجي، معقبه: عودة السياحة تبعث رسالة طمئنة لدول العالم حول الضوابط الصحية التي تتبعها مصر.

وأشارت إلى ان هناك إجراءات عديدة تم اتخاذها، ومنها وجود تأمين صحي على السائحين منذ وصوله حتى مغادرته، بالإضافة إلى المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية.

وأكدت على أن السعة الأستيعابية للفنادق لن تزيد عن 50%، بالإضافة إلى تعقيم شنط السائحين و قياس درجة حراراتهم، متاببعه: سيكون في بعد الفنادق دور مخصص للعزل في حالة وجود اشتباة في حالة بكورونا. 
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