لتلبية احتياجات المواطنين.. مصانع الملابس الجاهزة تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في توريد 3 ملايين كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك للمساهمة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية وتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لاجراء امتحانات نهاية العام وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . تبدأ المصانع التابعة لغرفةوالمفروشات المنزلية في توريد 3 ملايين كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك للمساهمة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية وتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لاجراء امتحانات نهاية العام وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





الكمامات على أن يتم توريد النصف الآخر منتصف الأسبوع القادم وأن جميع الكمامات مطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصرى، وخالية من الوبرة منعًا لتعرض الجهاز التنفسى لمشاكل صحية، ، وخالية من المواد والصبغات المسرطنة، والمعادن الثقيلة، والمواد الضارة، والأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات، و غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ و تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، لتسهيل الأمرعلى المواطن البسيط فى استخدامها، و تتحمل الخامة الغسيل والكي عند درجات حرارة عالية، فى وجود المواد المطهرة، ودون تلف بعد تكرار مرات الغسيل أو تغيير فى الشكل . كما تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكلها وحجمها يتناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن. وأكد دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المصانع تقوم حاليا بتوريد نصف كميةعلى أن يتم توريد النصف الآخر منتصف الأسبوع القادم وأن جميع الكمامات مطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصرى، وخالية من الوبرة منعًا لتعرضلمشاكل صحية، ، وخالية من المواد والصبغات المسرطنة، والمعادن الثقيلة، والمواد الضارة، والأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات، و غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ و تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، لتسهيل الأمرعلى المواطن البسيط فى استخدامها، و تتحمل الخامة الغسيل والكي عند درجات حرارة عالية، فى وجود المواد المطهرة، ودون تلف بعد تكرار مرات الغسيل أو تغيير فى الشكل . كما تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكلها وحجمها يتناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.





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الكمامات القماشية انطلاقا من دورها الوطني ورغبتها في المشاركة في الحفاظ علي أمان وسلامة المواطنين وباسعار رمزية . وأضاف محمد عبد السلام أن 50 مصنعا من اعضاء الغرفة ، بينها “لوتس، والعسكرى، وفينوس، وحبيبة، والرحاب، والفقى تشارك في توريدانطلاقا من دورها الوطني ورغبتها في المشاركة في الحفاظ علي أمان وسلامة المواطنين وباسعار رمزية .





الكمامات القماشية لجميع فئات الشعب ونعمل حاليا علي توفير الأقمشة المعتمدة والمطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة . وتم التاكيد علي المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل بالماء والصابون والمطهرات المناسبة للكمامة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وتغليفها، حتى لا تكون سببا فى انتشار العدوى، وحرصا على سلامة المواطنين. وشدد عبد السلام علي أن طاقة المصانع أكبر بكثير من الكمية التى سيتم توريدها حيث تضخ المصانع يوميا فى السوق بنحو 250 ألفًا كمامة، سيتم زيادتها إلى 500 ألف خلال أسبوعين، على أن تصل إلى مليون قطعة قبل نهاية الشهر لتوفيرلجميع فئات الشعب ونعمل حاليا علي توفير الأقمشة المعتمدة والمطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة . وتم التاكيد علي المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل بالماء والصابون والمطهرات المناسبة للكمامة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وتغليفها، حتى لا تكون سببا فى انتشار العدوى، وحرصا على سلامة المواطنين.







