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تعليم

قبل امتحانات الفرق النهائية.. جامعة أسيوط تُعلن الطوارئ لوضع خطة تسكين الطلاب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:44 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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إيهاب عمر
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إعلان حالة الطوارئ داخل قطاعات المدينة الجامعية لوضع خطة تسكين طلاب الفرق النهائية في حالة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد لعقد امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري 2019 -2020 خلال الفترة المقبلة .

وكان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم عقد اجتماعًا طارئًا مع القيادات الإدارية بالمدينة الجامعية وذلك بحضور عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية و أماني أبو صغير مدير عام المدن الجامعية طالبات والدكتور محمد بدر مدير عام المدن الجامعية طلبة وعدد من مدير الوحدات السكنية .
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وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم عمل حظر بأعداد الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية من طلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات من خارج محافظة أسيوط والبالغ عددها 569 طالب وطالبة يتم تقسيمهم على المباني الشاغرة حاليًا بواقع طالب أو طالبة فى كل غرفة مع بدء العمل الإعداد كشف بالتسكين يوضح به أسم كل طالب كليته والمبنى المتخصص لإقامته ورقم الغرقة وإعلانه على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط وذلك لمنع التكدس عند وصول الطلاب ، مع تيسير الإجراءات الورقية على الطلاب والاكتفاء ببطاقة المدينة الجامعية السابق إصدارها في أول العام الجامعي .
وحدد الدكتور شحاتة غريب مدة زمنية خلال الأسبوعين القائمين كحد أقصى للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بهذا الشأن وذلك مع بدء الامتحانات أى تاريخ عقدها ، مع تكليف كل رئيس وحدة برفع كفاءة المبنى التابع له ، ومراجع أعمال الصيانة والإصلاح وتجهيز الغرف بمراتب وفرش جديد .
وقال الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع تضمن تشديده على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى والتي تضمن منع خروج أى طالب من غرفة بدون كمامة ، ومنع الأنشطة الطلابية والجماعات داخل المباني ، والتزام العاملين بالمدن الجامعية بارتداء وسائل الوقاية الشخصية ، مع تفعيل العيادات الطبية الملحقة بالمبانى وتوفير الأدوية اللازمة بها ، بالإضافة إلى تخصيص جناح عزل داخل كل مبنى لعزل الحالات المرضية المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية ، مع ضرورة إجراء أعمال التعقيم داخل الغرف عند خروج الطلاب عند كل امتحان ـ ومراعاة شروط الصحة والسلامة الغذائية في إعداد وتقديم الوجبات ، مع العمل على توزيع كتب إرشادية لرفع الوعي الصحي للطلاب ، وتوفير لهم الكمامات اللازمة خلال فترة إقامتهم مشيدًا بدور مؤسسة 2020 المخلص والمتعاون مع إدارة الجامعة فى إنتاج الكمامات .

قبل امتحانات الفرق النهائية.. جامعة أسيوط تُعلن الطوارئ لوضع خطة تسكين الطلاب
قبل امتحانات الفرق النهائية.. جامعة أسيوط تُعلن الطوارئ لوضع خطة تسكين الطلاب
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