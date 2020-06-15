سوهاج التعليمى تعيد النور لعيون مصاب بكورونا

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق طبي متميز من مستشفى سوهاج التعليمي بإجراء جراحة عاجلة بعين أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن مستشفى سوهاج التعليمى تعد من أكبر مستشفيات الهيئة بالصعيد وتخدم قطاع واسع من سكان محافظة سوهاج وتضم فرق طبية على مستوى عال من الكفاءة وهي من أوائل مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتضرب يوميا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والإلتزام والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة.



