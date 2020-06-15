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أخبار البلد

سوهاج التعليمى تعيد النور لعيون مصاب بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق طبي متميز من مستشفى سوهاج التعليمي بإجراء جراحة عاجلة بعين أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن مستشفى سوهاج التعليمى تعد من أكبر مستشفيات الهيئة بالصعيد وتخدم قطاع واسع من سكان محافظة سوهاج وتضم فرق طبية على مستوى عال من الكفاءة وهي من أوائل مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتضرب يوميا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والإلتزام والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة.

وأفاد د. محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن التدخل الجراحى تم استجابة لإستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض ويشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بماقولة العين اليمني ولما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وماقولة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سيليكون بقسم الرمد بالمستشفى تحت مخدر موضعي وقد استغرقت العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من أربع ساعات وتمت العملية بنجاح والحمد لله وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته  بساعتين وقام بإجراء العمليه د محمد شيخون استشاري الشبكية ومدير مستشفي سوهاج التعليمي بمساعدة د عادل عبد المنعم نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد مس سناء سلمان ومس نهي محمد ومس اميمة ناصر ومس عفاف ضاحي فريق مكافحة العدوي.
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