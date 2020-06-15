بها أفضل 9 سلالات من العجول العالمية.. صدى البلد داخل مزرعة الوحوش بالعامرية.. فيديو

براون وسيمنتال.. تعرف على الأنواع الجديدة من الماشية المتواجدة بمزرعة الطلائق

مركز التلقيح الصناعى للماشية: لدينا 34 طالوقة.. ونعمل على تحسين الأجيال القادمة

مدير مركز التلقيح الصناعى: ننتج 150 ألف جرعة خلال العام.. ونسعى إلى الوصول لـ 250 ألف جرعة



عندما تدخل من باب المزرعة تجد الوحوش يمينًا ويسارًا معلق بأنفها الحلقات الحديدية للتحكم فيها، فتخشى أن تمر بجانبها.. تلك هى "مزرعة الوحوش بالعامرية"، أو كما يطلق عليها مركز التلقيح الصناعى للماشية، والتى تضم أفضل 9 سلالات من الثيران فى العالم، وبمجرد أن تعلم أنها مصنع للحوم والألبان تهدأ وتبدأ تتعامل معها.





وفى هذا الصدد، قررت عدسة "صدى البلد"، أن تستطلع خبايا تلك المزرعة بكل جرأة لرصد أهم محطات التلقيح الصناعى للماشية لتحسين سلالات العجول والبقر لإدرار المزيد من اللحوم والألبان.





فى البداية، أكد الدكتور سامح سليمان مدير مزرعة التلقيح الصناعى، أن المزرعة تضم أفضل 9 سلالات من العجول العالمية مثل الشاروليه الفرنسى والأنجوس الأمريكى والهولشتاين والبراون والجاموس الإيطالى المصرى، لإنتاج سلالات محسنة من الثروة الحيوانية المصرية لمضاعفة إنتاجها من الألبان واللحوم.





وأضاف "سليمان" خلال حوار خاص لـ"صدى البلد" أنه يوجد فى مصر 4 مراكز تلقيح صناعى تنتج جاموس عالى الإدرار من حيث الألبان واللحوم داخل المزرعة، مشيرا إلى أنه خلال التلقيح الصناعى يتم أخذ أفضل الأمهات فيه، وأخذ الولادات الذكور منها، والحصول على أفضلها وأحسن الصفات الوراثية منها.





وأوضح "مدير مزرعة التلقيح الصناعى" أنه يوجد بالمزرعة أيضا قطيع من الجاموس بنسبة خلط مع الجاموس الإيطالي 75%، وهو خليط ممتاز جدا في إنتاجية اللبن ونسبة الدهون، لافتًا إلى أن خليط الجاموس الإيطالي يعمل على تحسين السلالات المصرية بنسبة كبيرة.





وتابع قائلًا: "الملقح يستفيد من التلقيح حيث إنه يحصل على مقابل مادي عالي من المربي مقابل تلك الخدمة، وذلك يتوقف على حسب كفاءة الملقح ومن الممكن أن يصل هامش الربح إلى ما يقرب من 2000 إلى 3000 جنيه في الشهر"، منوهًا إلى أن بعض الشركات الخاصة تقوم باستيراد جرعات لسائل منوي مستوردة من الخارج وذلك تحت إشراف هيئة تناسليات الهرم التي تقوم بالفحص والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من سلامة الجرعات المستوردة وخلوها من جميع الأمراض التناسلية.





وأضاف أنه عند تسليم الجرعات للملقح يجب أن نكون متأكدين أن تلك الجرعة خالية من الأمراض التناسلية عند تلقيحها للأبقار والجاموس، للحفاظ على السلالات المصرية من الأمراض، مشيرا إلى أنهم يوجد لديهم سلالات من الجاموس المصري والإيطالى، ولكن إنتاجنا محلى 100%، موضحًا أنه كلما كان التلقيح الصناعي جيد كلما زادت إنتاجية اللحم وعدم انتشار الطلائق البلدي، مؤكدا أنه يوجد 34 طالوقة بالإضافة إلى أنه يتم تجهيز 10 أو 15 آخرين.





واستكمل: "أنتجنا العام الماضى حوالى 150 ألف جرعة، ونستهدف 250 ألف جرعة خلال العام الحالى"، موضحًا أن من أهم مميزات التلقيح الصناعى هو تحسين السلالات القادمة وبالتالى يزيد إنتاج اللحوم والألبان، ، موضحًا أن الدكاترة البيطريين والملقحين الصناعيين يعتمدون على المركز اعتماد كليا في الحصول على جرعات إضافة إلى النيتروجين السائل الذي يحافظ على حيوية الجرعة، مؤكدا أن تلك الخدمة تكون بمقابل مادي.





فيما أكد المهندس ياسر أسامة نائب مدير مركز التلقيح الصناعى بالعامرية، أن المركز يقوم بتجميع جرعات السائل المنوى من 33 طالوقة ثم نقوم بفحصها للتأكد من صلاحيتها، ثم تتحول إلى عملية التبريد لمدة 5 ساعات، موضحا أن الخطوة التالية وضعها على سائل النيتروجين.





وأضاف "أسامة" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أننا لا نقوم ببيع الجرعات فقط، ولكن نتابع عمليات التلقيح، وكذلك نتابع عمليات تدريب العاملين، منوها إلى أن الجرعة الواحدة من الطالوقة يمكنها تلقيح 250 بقرة.





وقال إن لديهم جاموس مصرى وجاموس إيطالى، ونهدف إلى تحسين السلالات من أجل زيادة كمية إنتاج اللحوم والألبان بالأسواق المصرية، حيثُ إن الأجيال تتحسن بالتلقيح فمثلا البقرة الأم تتنتج 6 كيلو لبن، أما بنت البقرة فتنتج 12 كيلو لبن.

