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رياضة

وزارة الشباب والرياضة ترعى مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعاية مشروع SPORTRAIT لدعم الرياضات الفردية وأبطالها، والذي يقوم به مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويستهدف مشروع التخرج إلقاء الضوء على الرياضات الفردية وانجازات أبطالها من خلال عمل لقاءات حصرية مع أبطال مصر في تلك الرياضات ومنها (السلاح / المصارعة / الجودو / التايكوندو / رفع الاثقال/ السباحة / كرة اليد / كرة السلة)، بالإضافة إلى إنتاج مواد دعائية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المجتمع المصري بإنجازات هؤلاء الأبطال، ومدي ضرورة تقديم الدعم المعنوي لهم خلال الفترة الحالية، وخلال مشاركتهم بالبطولات الدولية.

وحرص وزير الشباب والرياضة علي عقد لقاء مع الشباب أصحاب فكرة المشروع، حيث أكد لهم على دور وزارة الشباب والرياضة في دعم النماذج الشبابية ومبادراتهم التي تساهم في تطوير المجتمع والمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون مع شباب مبادرة SPORTRAIT خلال الفترة القادمة في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة كالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ورعاية الأبطال الرياضيين.
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تحت عنوان SPORTRAIT.. وزارة الشباب ترعى مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة

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