أواخر يوليو البداية.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات مهمة بشأن عودة الدوري الممتاز والمسابقات

زف الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، خبرا سارا بشأن عودة الحياة الرياضية من جديد داخل مصر خلال الفترة المقبلة.



وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار الدوله عودة كل نواحي الحياه باجراءات احترازيه قوية".



وأضاف: "عودة التدريبات الاسبوع الاخير من يونيو وعودة المسابقات الاسبوع الاخير من يوليو قرارات متوقعه اليوم".



يذكر أن وزيرا الشباب والرياضة والإعلام يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الإعلام للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





ويتضمن المؤتمر الذى يحضره المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات الاحترازية التى أعدتها اللجنة الطبية التى شكلها وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان لإعداد خطة محكمة ومتكاملة بتلك الإجراءات الأكثر لضمان سلامة الجميع مع عودة النشاط الرياضى وفقا التقديرات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء.



يذكر أن وزارة الرياضة كانت قررت إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.



