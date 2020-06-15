AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أواخر يوليو البداية.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات مهمة بشأن عودة الدوري الممتاز والمسابقات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:44 م
الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
Advertisements
عمرو الحلوانى

زف الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، خبرا سارا بشأن عودة الحياة الرياضية من جديد داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار الدوله عودة كل نواحي الحياه باجراءات احترازيه قوية".

وأضاف: "عودة التدريبات الاسبوع الاخير من يونيو وعودة المسابقات الاسبوع الاخير من يوليو قرارات متوقعه اليوم".

يذكر أن وزيرا الشباب والرياضة والإعلام يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الإعلام للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.


ويتضمن المؤتمر الذى يحضره المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات الاحترازية التى أعدتها اللجنة الطبية التى شكلها وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان لإعداد خطة محكمة ومتكاملة بتلك الإجراءات الأكثر لضمان سلامة الجميع مع عودة النشاط الرياضى وفقا التقديرات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت قررت إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

هشام حطب: انتخابات الاتحادات المقبلة ستتيح للفائز الادارة عاما واحدا فقط

هشام حطب: دورة مجلس اتحاد الكرة القادمة عام.. ولن يتم التمديد لـ اللجنة الخماسية.. فيديو

الطريق إلى طوكيو 2021 .. الأولمبية تنتهى من وضع تصور لإعداد أبطال مصر

تعرف على مصير تطبيق "var" في حالة عودة الدوري

أحمد شوبير: اتجاه لمد عمل اتحاد الكرة برئاسة الجنايني سنة وإضافة عضوين

ترشيحاتنا

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير .. فيديو

شاهد.. هجوم تمساح طوله 6 أمتار ينهي حياة سيدة أربعينية في إندونيسيا

عبد العال ينتقد تصريحات الجامعة العربية بشأن الوجود التركى فى ليبيا

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

هل يجوز قضاء صلاة الضحي بعد الظهر أو العصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة