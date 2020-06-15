محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاتفاق على مرحلة ما بعد بريكست.. في يوليو

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مرحلة ما بعد "بريكست" خلال الشهر المقبل.





جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع بالفيديو بين رئيس وزراء بريطانيا جونسون ، وأورسولا فون دير لاين ئريسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي.





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واتفق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إعطاء "زخم جديد" للمفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية قبل نهاية العام الجاري.





ودعا الطرفان إلى التوصل لأرضية مشتركة حول المبادئ التي سيتركز عليها كل اتفاق، كما اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خروج لندن من التكتل في 31 ديسمبر المقبل، وفقا للخطة الانتقالية لخروج بريطانيا "بريكست".



