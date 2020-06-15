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أخبار العالم

محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاتفاق على مرحلة ما بعد بريكست.. في يوليو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:51 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مرحلة ما بعد "بريكست" خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع بالفيديو بين رئيس وزراء بريطانيا جونسون، وأورسولا فون دير لاين ئريسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي.

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واتفق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إعطاء "زخم جديد" للمفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية قبل نهاية العام الجاري.

ودعا الطرفان إلى التوصل لأرضية مشتركة حول المبادئ التي سيتركز عليها كل اتفاق، كما اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خروج لندن من التكتل في 31 ديسمبر المقبل، وفقا للخطة الانتقالية لخروج بريطانيا "بريكست".

فيما قالت الحكومة البريطانية  إن المحادثات في يوليو ستشمل مزيجًا من جولات المفاوضات الرسمية واجتماعات المجموعات الأصغر في لندن وبروكسل ، إذا سمحت الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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