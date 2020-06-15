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رئيس جامعة عين شمس يحدد موعد امتحانات طلاب السنوات النهائية ..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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هاني حسين
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه في الغالب سيتم عقد امتحانات السنوات النهائية في الجامعة بداية من الأسبوع الثاني من شهر يوليو، وتنتهي في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

وأضاف محمود المتيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجامعة بها 16 كلية، وتم وضع جداول امتحانات السنوات النهائية".

وتابع محمود المتيني "يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والمراقبين في الامتحانات".

ولفت محمود المتيني إلى أنه "سنحافظ على مسافة مترين بين كل طالب وآخر داخل اللجان، واتباع إجراءات تطهير اليدين بالمطهرات".

وأكد محمود المتيني "اتخذنا قرارا بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي محدش هيدخل الجامعة بدون كمامة، وتم وضع خطة محكمة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية".

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