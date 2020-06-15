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محافظات

محافظ الدقهلية عقب تبرعه بالبلازما: ربنا يجعلنا سبب فى شفاء غيرنا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:24 م
محافظ الدقهلية يتبرع
محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيخاطب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتوفير جهاز لسحب البلازما لكى يكون سببا فى شفاء مصابين كورونا لأن هذا الجهاز له إمكانيات، خاصة وغير متوفر هنا وتبرعت بالبلازما من خلال جهاز من خارج المحافظة.

وأضاف فى تصريح "لصدى البلد" أن البروتوكول العلاجى لوزارة الصحة فعال وشفى باتباعه العديد من المصابين، مشيرا إلى أن المحافظة بها ٢٨ مستشفى منها مستشفى عزل و٢٧ مستشفى لاستقبال المصابين ونستقبل مصابين من محافظات مجاورة والحمد لله نسبه الشفاء عالية مقارنة بعدد المصابين، قائلا" ربنا يجعلنا سبب لشفاء مصابين". مشيدا بدور الأطقم الطبية وجهودها" .

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلنت إصابته بفيروس كورونا في منتصف شهر مايو الماضى وبعدها بيومين تم اكتشاف اصابة زوجته أيضا وتم عزلهم منزليا داخل استراحة المحافظة بمدينة المنصورة .

وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وطبقا للبروتوكول المعمول به في العزل المنزلى من قبل وزارة الصحة حتى تم شفاءها وأعلنت نتيجة المسحه الثانية له ولزوجته تحولها إلى سلبية نهاية الشهر الماضى وشفائهما التام.
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محافظ الدقهلية عقب تبرعه بالبلازما: ربنا يجعلنا سبب فى شفاء غيرنا
محافظ الدقهلية عقب تبرعه بالبلازما: ربنا يجعلنا سبب فى شفاء غيرنا
محافظ الدقهلية عقب تبرعه بالبلازما: ربنا يجعلنا سبب فى شفاء غيرنا
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