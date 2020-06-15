إغلاق مقاهي لمخالفتها قرار الحظر بحي شمال المنيا

أغلقت الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا ٢ مقهى لمخالفتهما قرار الحظر بحي شمال المدينة طبقا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المحلات والمقاهى للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر الصادرة من مجلس الوزراء.





وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية يتم تسيير دوريات متابعة علي مدار الساعة بجميع الاحياء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ،مع التواصل المستمر بالمصالح الحكومية والخدمية .





وأصدر رئيس مركز ومدينة المنيا توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات الرقابة والحملات التموينية وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنياوالتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.





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