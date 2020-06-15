AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق مقاهي لمخالفتها قرار الحظر بحي شمال المنيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:21 م
إغلاق مقاهي لمخالفتها
إغلاق مقاهي لمخالفتها قرار الحظر بحي شمال المنيا
Advertisements
ايمن رياض
أغلقت الوحدة المحليه لمركز  ومدينة المنيا ٢ مقهى لمخالفتهما قرار الحظر بحي شمال المدينة طبقا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المحلات والمقاهى للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر الصادرة من مجلس الوزراء.

وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية يتم تسيير دوريات متابعة علي مدار الساعة بجميع الاحياء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ،مع التواصل المستمر  بالمصالح الحكومية والخدمية .

وأصدر رئيس مركز ومدينة المنيا توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات الرقابة والحملات التموينية وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة  المنياوالتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

اقرأ المزيد ..

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد تابع حملة متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء فيما يخص اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. واستمرار العمل بهذه الاجراءات الاحترازية والوقائية بمركز ومدينة المنيا واستمرار أعمال التطهير والنظافة بالحي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة

غلق وتشميع 9 محلات و2 مقهى لمخالفتها مواعيد الحظر بكفر الدوار ودمنهور

لمخالفتها قرارات الحظر.. غلق وتشميع 3 مقاهٍ وسيبر بلاي ستيشن بالبحيرة

إغلاق 6 مقاهي وضبط حالتى بناء مخالف بمركز إطسا في الفيوم

جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا

مشادة بين موظفي محافظة البحيرة والباعة الجائلين بسبب إجراءات كورونا.. صور

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق على ضوابط ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة بمجلس الشيوخ

خطوات تحرير محضر سب وقذف.. شريف منير : إللي عايز ميسبش حقه يعمل كده مصر دولة قانون

شاهد.. هجوم تمساح طوله 6 أمتار ينهي حياة سيدة أربعينية في إندونيسيا

بشرى سارة لـ برشلونة قبل مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

جنات تطمئن جمهورها على صحة ملك المغرب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة