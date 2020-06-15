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محافظات

لأكثر من ألف أسرة.. الدقهلية توزع 309 آلاف جنيه مساعدات مالية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:49 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أنه سيتم توزيع 309 آلاف جنيه من برنامج تكافل وكرامة، تم توزيعها على مستفيدين جدد بالدقهلية خلال شهر مايو الماضي.

وأكد "مختار" أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.

ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع المبلغ المشار إليه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
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