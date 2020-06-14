محافظ الدقهلية: غلق مصنع مخللات وضبط 21 طنا منتهية الصلاحية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق معمل لتصنيع مخللات وضبط 21 طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلقاس .





أكد محافظ الدقهلية على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط والمحددات القانونية والصحية الصحيحة للتداول.





ومن جانبه قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه تم تشكيل حملة برئاسته وتضم غادة الحمادي نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بالجزاير بالتنسيق مع الطب البيطري بجمصه وشئون البيئة.





أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخللات وإن المضبوطات تشمل 118 برميل مخللات باجمالي وزن 17 طن و700 كيلو غير مدون عليها البيانات.



