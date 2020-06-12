محافظ الدقهلية: رفع 60 طن أتربة فى حملة مكبرة بالمنطقة المركزية بالمحافظة





أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لليوم الثاني على التوالي انطلقت الحملة المكبرة للسيارات المكنسية لرفع الاتربة والرمال بشوارع نطاق حي شرق وغرب ومدينة طلخا وتم رفع 60 طن اتربة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين .





شارك في الحملة المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق والمحاسب سعد خليل رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا،والمهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ،والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات .





أكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع الأتربة بالمنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع ،بالاضافة الى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كافة الأتربة إلى جانب أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي فى اطار الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة،وأوضح أنه تم رفع الأتربة من شوارع الجمهورية والمشاية وبورسعيد،باجمالي 20 طن،ومن شوارع الجمهورية نطاق شرق وحسين بك وبنك مصر وميدان المحطة من باجمالي 15 طن،وشوارع صلاح سالم،ومجمع الرحمن،شارع كامل ليلة،والمعاهدة وكوبري طلخا،وكوبري الجيش ورفع 25 طن اتربة.







