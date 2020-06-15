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اقتصاد

إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:31 م
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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مايكل عياد
نجحت شركة الخدمات البترولية "بتروجت"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في إنهاء أعمال التشغيل للجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية الشقيقة. 


جاء ذلك الإنجاز ضمن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الداعم لتواجد شركات القطاع خارج مصر، حيث نجحت الشركة في تحقيق إنجاز جديد تمثل في الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل للجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

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وشمل مجال أعمال المشروع اعمال التصميم والتوريد والتنفيذ والتشغيل لخط الغاز الطبيعي لصالح شركة ادنوك للتوزيع، فيما تقدمت أداره الشركه بالشكر الي جميع العاملين بالمشروع بصفة خاصة والي العاملين بالفرع بصفة عامة علي كل مايقدمونه من مجهود مميز وعمل مخلص ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.


جاء ذلك الإنجاز في ظل انتشار فيروس كورونا ومحافظة الشركة على أبنائها العمال، وفي ذات الوقت مساندة الاقتصاد المصري من خلال مواصلة العمل خاصة الخارجي.
إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد
إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد
إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد
إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد
إنجاز مصري.. بتروجت تنهي الجزء الأول من شبكة الغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي| شاهد
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