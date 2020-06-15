استكمال الدوري .. وزير الرياضة: توقف النشاط الرياضي في حالة واحدة.. فيديو

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم عودة النشاط التدريبي لكرة القدم من 20 يونيو، وبدء المنافسات الرسمية 25 يوليو .





وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إلزام الأندية بتوفير مسؤول طبي وغرفة عزل للتعامل مع الحالات الطارئة".





وتابع أشرف صبحي: "في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا سيتم وقف النشاط الرياضي مرة أخرى".





وأكمل أشرف صبحي: "وافقنا على استكمال بطولة الدوري المصري بعد التوقف بسبب فيروس كورونا"، مضيفا: "كل نشاط سيعود له احترازات عامة وإجراءات احترازية".





ولفت أشرف صبحي: "الدوري الممتاز سيعود مرة أخرى، وتم وضع دراسة لإمكانية إعادة الدوري المصري مرة أخرى، ودرسنا كل الجوانب الصحية والاقتصادية وشكلنا لجنة طبية عليا لدراسة التغيرات المرتبطة بفيروس كورونا في مصر".