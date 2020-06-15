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استكمال الدوري .. وزير الرياضة: توقف النشاط الرياضي في حالة واحدة.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:53 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم عودة النشاط التدريبي لكرة القدم  من 20 يونيو، وبدء المنافسات الرسمية 25 يوليو .

وأضاف أشرف صبحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إلزام  الأندية بتوفير مسؤول طبي  وغرفة عزل للتعامل مع الحالات الطارئة".

وتابع أشرف صبحي: "في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا سيتم وقف النشاط الرياضي مرة أخرى".

وأكمل أشرف صبحي: "وافقنا على استكمال بطولة الدوري المصري بعد التوقف بسبب فيروس كورونا"، مضيفا: "كل نشاط سيعود له احترازات عامة وإجراءات احترازية".

ولفت أشرف صبحي: "الدوري الممتاز سيعود مرة أخرى، وتم وضع دراسة لإمكانية إعادة الدوري المصري مرة أخرى، ودرسنا كل الجوانب الصحية والاقتصادية وشكلنا لجنة طبية عليا لدراسة التغيرات المرتبطة بفيروس  كورونا في مصر".
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