وزير الرياضة: درسنا جميع الاحتمالات قبل قرار عودة الدوري الممتاز.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدوري الممتاز سيعود مرة أخرى، وتم وضع دراسة لإمكانية إعادة الدوري، ودرسنا جميع الجوانب الصحية والاقتصادية، وشكلنا لجنة طبية عليا لدراسة التغيرات المرتبطة بفيروس كورونا في مصر.





وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم عقد اجتماعات مع اللجنة الأولمبية ودرسنا كل المواقف".





وتابع وزير الرياضة "سنبدأ بالأندية ومراكز الشباب في الفترة من 15 يونيو و30 يونيو للعمل بشكل إداري وتلقي اشتراكات الأندية".



