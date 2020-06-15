قبل امتحانات الثانوية العامة .. التعليم توجه رسالة هامة لأولياء الأمور .. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن لجان الثانوية العامة آمنة بشكل كامل وهناك مطهرات وكمامات وواقيات توزع على الطلاب والمعلمين .





وجه رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، رسالة الى أولياء الأمور:" إحنا خايفين على ولادكم عايزينكم توعوهم بضرورة ارتداء الكمامات للحفاظ على نفسه ".





وتابع رضا حجازي:" سيتم توزيع كمامات على الطلاب فور وصولهم إلى المدرسة".





وأكمل رضا حجازي:" . سيتم تنفيذ التباعد الاجتماعي في حرم المدرسة أثناء دخول الطلاب إلى المدرسة، وعلى الطلاب عدم التجمع في ساحات الانتظار قبل الدخول إلى اللجان ".





ولفت رضا حجازي:" امتحانات الثانوية العامة هذا العام مختلفة بشكل كبير لأنه هناك حالة قلق بسبب انتشار فيروس كورونا ولكننا نتعامل مع الطلاب على أنهم أبناؤنا ".



