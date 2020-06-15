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قبل امتحانات الثانوية العامة .. التعليم توجه رسالة هامة لأولياء الأمور .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن  لجان الثانوية العامة آمنة بشكل كامل وهناك مطهرات وكمامات وواقيات توزع على الطلاب والمعلمين .

وجه  رضا حجازي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  رسالة الى أولياء الأمور:"   إحنا خايفين على ولادكم عايزينكم توعوهم بضرورة ارتداء الكمامات للحفاظ على نفسه ".

وتابع رضا حجازي:"  سيتم توزيع كمامات على الطلاب فور وصولهم إلى  المدرسة".

وأكمل رضا حجازي:" . سيتم تنفيذ التباعد الاجتماعي في حرم المدرسة أثناء دخول الطلاب إلى  المدرسة، وعلى الطلاب عدم التجمع في ساحات الانتظار قبل الدخول إلى اللجان".

ولفت رضا حجازي:"  امتحانات الثانوية العامة هذا العام مختلفة بشكل كبير لأنه هناك حالة قلق بسبب انتشار فيروس كورونا ولكننا نتعامل مع الطلاب على أنهم أبناؤنا ".

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