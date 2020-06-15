التعليم: وضعنا 30% زيادة في أعداد الملاحظين كي نتفادى أي عجز أثناء امتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم مد فترة تلقي طلبات المعلمين للاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة حتى السادسة مساءً.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "وضعنا 30% زيادةً في أعداد الملاحظين والمراقبين كي لا يحدث عجز من المعلمين المراقبين عن الثانوية العامة".





وتابع نائب وزير التربية والتعليم "تم إبلاغ المديريات بمراعاة التباعد الاجتماعي بين المعلمين المتقدمين بطلبات الاعتذار عن المراقبة على امتحانات الثانوية العامة".





وأكمل نائب وزير التربية والتعليم، " لدينا 152 ألف معلم مشارك في الامتحانات الثانوية العامة، و نسبة صغيرة جدا قدموا طلبات اعتذار".





ولفت نائب وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة عمل وطني، ولها شكل مختلف هذا العام، ونسعى إلى تقديم نموذج مشرف في امتحانات الثانوية العامة".