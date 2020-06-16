رفع القمامة من جسر العباسى مطلب أهالى كفر الديب بالغربية

شكا المواطن قدري الشحات علي، والمقيم فى كفر الديب زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار تراكمات القمامة الموجودة على جسر العباسى.





ويقول فى رسالته: "نعانى نحن أهالي كفر الديب والعزب المجاورة من انتشار تراكمات القمامة الموجودة على جسر العباسى بطريق القرية، مما تسبب فى حدوث أضرار للأهالى ونفوق آلاف الدواجن بالمزارع وحدوث تلوث بمياه النيل وانتشار الروائح الكريهة وانتشار الباعوض وتشويه المظهر العام واشتعال النار بالقمامة فى ظل عدم تواجد صناديق لجمع القمامة أو رفعها".





وناشد المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى.







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