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بين الناس

رفع القمامة من جسر العباسى مطلب أهالى كفر الديب بالغربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن قدري الشحات علي، والمقيم فى كفر الديب زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار تراكمات القمامة الموجودة على جسر العباسى.

ويقول فى رسالته: "نعانى نحن أهالي كفر الديب والعزب المجاورة من انتشار تراكمات القمامة الموجودة على جسر العباسى بطريق القرية، مما تسبب فى حدوث أضرار للأهالى ونفوق آلاف الدواجن بالمزارع وحدوث تلوث بمياه النيل وانتشار الروائح الكريهة وانتشار الباعوض وتشويه المظهر العام واشتعال النار بالقمامة فى ظل عدم تواجد صناديق لجمع القمامة أو رفعها".

وناشد المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى.

وللتواصل مع القارئ: 01002997978       

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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