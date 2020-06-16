المدير الفني لـ الفيوم: من المستحيل عودة الدوري بعد توقف 4 أشهر





وأشار "جابر " علي أن قرار عودة النشاط يوم 20 يونيو الحالي، من المستحيل بعد توقف الدورى لأكثر من أربعة أشهر، خاصة أن هذا التوقف تأثر به فريق الفيوم بشكل كبير وتوقف الدورى لما يقارب من الأربعة شهور ، وهذا يصعب من مهمة إمكانية عودة النشاط واستكمال الدورى.







وأكد "جابر" أن الفريق يحتاج لفترة إعداد وتأهيل بدنى لأكثر من شهر ونصف، للقدرة علي العودة للدورى واستكمال النشاط، بعد توقف أكثر من أربعة شهور.







واختتم "جابر" حديثه أن فترة تعليق النشاط وتواجد اللاعبين بمنازلهم أثرت على جميع اللاعبين، خاصة أنها أكبر من فترة التوقف التى تلي نهاية الموسم.







يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي.

علق كرم جابر، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الفيوم، على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .