AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المدير الفني لـ الفيوم: من المستحيل عودة الدوري بعد توقف 4 أشهر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب : رباب الهوارى
علق كرم جابر، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الفيوم، على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .

وأشار "جابر " علي أن قرار عودة النشاط يوم 20 يونيو الحالي، من المستحيل بعد توقف الدورى لأكثر من أربعة أشهر، خاصة أن هذا التوقف تأثر به فريق الفيوم بشكل كبير  وتوقف الدورى لما يقارب من الأربعة شهور ، وهذا يصعب من مهمة إمكانية عودة النشاط واستكمال الدورى.

وأكد "جابر" أن الفريق يحتاج لفترة إعداد وتأهيل بدنى لأكثر من شهر ونصف، للقدرة علي العودة للدورى واستكمال النشاط، بعد توقف أكثر من أربعة شهور.

واختتم "جابر" حديثه أن فترة تعليق النشاط وتواجد اللاعبين بمنازلهم أثرت على جميع اللاعبين، خاصة أنها أكبر من فترة التوقف التى تلي نهاية الموسم.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف إجباري.. خبراء يكشفون معوقات استئناف بطولة الدورى الممتاز

بالمواعيد.. وزير الرياضة يحسم عودة بطولة الدوري

عودة الدوري.. رياضة البرلمان: إصابات كورونا بين اللاعبين يجب أن تكون 0%

استكمال الدوري .. وزير الرياضة: توقف النشاط الرياضي في حالة واحدة.. فيديو

ميدو يضع روشته إصلاح الكرة المصرية وسر"خناقة" اجتماع الأندية

شطة يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في قرار استئناف بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

5 أوقات منهي فيها عن صلاة الاستخارة .. وهذا أفضل وقت لأدائها

محمد صلاح يجري اتصالا بـ شريف منير لدعمه في واقعة التنمر على بناته.. فيديو

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد توفير لقاح لفيروس كورونا ..فيديو

وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح

لمحبي الحوادق .. نوع من المخلل يقوي الجهاز المناعي

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر