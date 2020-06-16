الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يتعادل مع غرناطة 2-2





افتتح كارلوس فيرنانديز التسجيل لغرناطة في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.









وفي الشوط الثاني، وفي أخر الدقائق، كانت المباراة مثيرة للغاية، حيث عادل كانليس التسجيل لريال بيتيس من ضربة الجزاء في الدقيقة 85، أعقبه كريستيان تيو بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 88.









وفي الدقيقة 91، عادل روبيرتو سولدادو النتيجة لغرناطة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 42 في المركز الثامن، ورصيد نادي ريال بيتيس للنقطة 34 في المركز الثالث عشر.