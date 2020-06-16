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رياضة

نحتاج لـ600 ألف جنيه شهريا للتعقيم وضمان سلامة اللاعبين.. مصر المقاصة: إلغاء البطولة أفضل.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة عن موقف النادي من عودة بطولة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل .

وأكد بكري سليم في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الفريق سيحتاج في كل مباراة لـ 3 أتوبيسات للذهاب لـ استاد المباريات إضافة لحجز غرفة لكل للاعب في المعسكرات والمباريات الخارجية، مشددا على ان الفريق سيحتاج لـ 600 ألف جنيه شهريا؛ من أجل التعقيم وضمان سلامة اللاعبين.


وأضاف بكري سليم أن جميع الاندية تعاني من ازمة مالية شديدة خلال الفترة الحالية لذلك فيجب أن يكون هناك دعما ماديا للأندية .

وأكمل أن الأمور الفنية يجب أن يتم دراستها أيضا بشأن موعد عودة اللاعبين المحترفين من الخارج وانضمامهم لتدريبات الفرق، مشددا على أن انضمامهم لم يكون قبل شهر سبتمبر .

وأضاف أن الأفضل كان إلغاء البطولة لهذا الموسم و الاستعداد  للموسم الجديد.
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