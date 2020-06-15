اتحاد الكرة: مصير القسم الثانى بعد الاجتماع مع الأندية .. ونرحب باستئناف الدوري







كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.







قال اسامة اسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": اتحاد الكرة يرحب بعودة الدورى و عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة أكد أن الجبلاية سوف تناقش مصير الدورى وعودة المسابقة المحلية على مدار ٣ أيام بدءا من الغد الثلاثاء.





وتابع أن الدولة منحت الضوء الاخضر لكافة الاتحادات الرياضية باستئناف النشاط الرياضي يوم ٢٠ يوليو المقبل وكل إتحاد يقوم بتوفيق أوضاعه وحسم مصير المسابقات المحلية بالتوافق مع الأندية التابعين اليها.







أضاف أن اتحاد الكرة أيضا سوف يحسم مصير منافسات دورى القسم الثاني وبقية الأقسام بعد الاجتماع مع ممثلى الأندية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم.