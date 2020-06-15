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رياضة

اتحاد الكرة: مصير القسم الثانى بعد الاجتماع مع الأندية .. ونرحب باستئناف الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف اسامة اسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى استئناف بطولة الدورى الممتاز والقسم الثاني وبقية المسابقات المحلية.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.

قال اسامة اسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": اتحاد الكرة يرحب بعودة الدورى وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة أكد أن الجبلاية سوف تناقش مصير الدورى وعودة المسابقة المحلية على مدار ٣ أيام بدءا من الغد الثلاثاء.

وتابع أن الدولة منحت الضوء الاخضر لكافة الاتحادات الرياضية باستئناف النشاط الرياضي يوم ٢٠ يوليو المقبل وكل إتحاد يقوم بتوفيق أوضاعه وحسم مصير المسابقات المحلية بالتوافق مع الأندية التابعين اليها.

أضاف أن اتحاد الكرة أيضا سوف يحسم مصير منافسات دورى القسم الثاني وبقية الأقسام بعد الاجتماع مع ممثلى الأندية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم.
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