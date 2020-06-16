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فن

تمديد موعد التقديم لـ منطلق الجونة السينمائي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة السينمائي، حيث يمكن لصناع الأفلام التقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير حتى 25 يونيو الجاري. 

وسيظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في الـ10 من يوليو 2020، وسيتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 1 أغسطس. 

وتَفحص المشاريع المُختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، لجنة خاصة مُكونة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا. 

ويحصل أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية.

كما يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

الجدير بالذكر، أن المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دولار أمريكي. 

وستقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020.
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