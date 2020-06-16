AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستهدفة التحالف الأمريكي .. سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:45 ص
سقوط 3 صواريخ بالقرب
سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد
Advertisements
على صالح
افادت تقارير الانباء من بغداد أن 3 صواريخ سقطت بالقرب من مطار بغداد حيث تتمركز محطات لـ القوات الامريكية، مبكرا صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلى.

وتشير بعض التقارير إلى أن الصواريخ كانت تستهدف مركز بغداد للدعم الدبلوماسي، الذي يستضيف أفراد التحالف الأمريكي.

وافادت تقارير نشرت امس ان صاروخين ايضا اطلقا صوب مطار بغداد وذلك في استهداف لموقع  للقوات الأمريكية

ولا توجد تقارير عن وقوع اصابات، بالرغم من وجود بعض التقارير عن نشاط للقوات الجوية الامريكية فوق بغداد بعد سقوط الصواريخ.

وكثيرا ما تستهدف هجمات صاروخية السفارة الأمريكية في بغداد، الواقعة داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة. إذ يتصاعد التوتر في المنطقة منذ مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية قادتها الولايات المتحدة في 3 يناير في بغداد.

وبررت الولايات المتحدة مرارًا اغتيال سليماني بزعم أنه كان وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك في 27 ديسمبر 2019، ما أسفر عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة العديد من العسكريين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية الاحد الماضي انها استولت على شاحنة مسطحة في شمال بغداد، وتم تحويل السيارة إلى قاذفة صواريخ كاتيوشا.

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمال العراق بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن التدخل العسكري التركي يُمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهدفا القوات الأمريكية.. سقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد

ترشيحاتنا

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

مستجدات مفاوضات سد النهضة والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور