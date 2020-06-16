مستهدفة التحالف الأمريكي .. سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد

افادت تقارير الانباء من بغداد أن 3 صواريخ سقطت بالقرب من مطار بغداد حيث تتمركز محطات لـ القوات الامريكية ، مبكرا صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلى.





وتشير بعض التقارير إلى أن الصواريخ كانت تستهدف مركز بغداد للدعم الدبلوماسي، الذي يستضيف أفراد التحالف الأمريكي.





وافادت تقارير نشرت امس ان صاروخين ايضا اطلقا صوب مطار بغداد وذلك في استهداف لموقع للقوات الأمريكية .





ولا توجد تقارير عن وقوع اصابات، بالرغم من وجود بعض التقارير عن نشاط للقوات الجوية الامريكية فوق بغداد بعد سقوط الصواريخ.





وكثيرا ما تستهدف هجمات صاروخية السفارة الأمريكية في بغداد، الواقعة داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة. إذ يتصاعد التوتر في المنطقة منذ مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية قادتها الولايات المتحدة في 3 يناير في بغداد.

وبررت الولايات المتحدة مرارًا اغتيال سليماني بزعم أنه كان وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك في 27 ديسمبر 2019، ما أسفر عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة العديد من العسكريين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية الاحد الماضي انها استولت على شاحنة مسطحة في شمال بغداد، وتم تحويل السيارة إلى قاذفة صواريخ كاتيوشا.



