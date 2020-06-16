الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية لـ33 ألف مبنى حكومي بتكلفة 5,5 مليار جنيه في 36 شهرا

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت انه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 600 مبنى حكومى بمحافظة بورسعيد فى للمرحلة الأولى لــــ التحول الرقمى، وسيتم ربط نحو 1200 مبنى حكومى بالمحافظات فى المرحلة الثانية".

وأضاف الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء أنه سيتم توصيل 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بتكلفة 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك فى مدة تصل إلى 36 شهرا.





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تطوير مجموعة من التطبيقات التكنولوجية لمؤسسات الدولة لمواكبة التحول الرقمى





وشدد الوزير على إن تحقيق "مصر الرقمية" ليست مسئولية الوزارة وحدها ولكن المجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع أكاديمي، والهدف من التحول الرقمى تقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر، فهو الهدف الأسمى للحكومة فى تقديم خدمات وأبسط وأكثر شمولا.



وأضاف أن هناك أهدافا أخرى للتحول الرقمى منها ترشيد موارد الدولة، إذ يوجد هدر كبير ناتج عن استخدام مستندات ورقية، أما استخدام التطبيقات الرقمية فتساهم فى حماية الموارد واستخدامها بشكل أفضل.





وفيما يتعلق بحوكمة الأداء قال الوزير إنها تأتى من خلال منظومة التحول الرقمى ومراقبة كل مسؤول عبر مؤشرات الأداء.

ولفت الوزير ان مصطلح "مصر الرقمية" له أكثر من وجه، الأول خاص بتنمية قدرة الدولة ورفع كفاءة القطاع فى خلق فرص عمل للسوق المحلى من خلال عقد دورات تدريبية ورفع القدرات العاملين والاستعانة بالخبرات، التى تستطيع أن تنفذ مشاريع الرقمنة والخدمات الحكومية وجانب آخر متعلق بتصدير هذه الخدمات إلى أسواق خارجية.







وأضاف الوزير أن الوجه الثانى يتعلق بدراسة المستجدات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها لمجابهة تحديات الدولة والأهداف التى نسعى إليها لتحقيق التنمية مثل التقنيات البازغة وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء،





وتابع قائلا :"أن التعاون مع القطاع الخاص ممن يعملون داخل مصر أو يتعاونون مع شركات أخرى بالخارج لتصدير الخدمات الرقمية





وأكد أن المستهدف النهوض بالتعليم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق نقلة نوعية فى المناهج، التى تدرس فى القطاعات المتعلقة بالقطاع فى كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات.

