لمواكبة التحول الرقمي.. مركز معلومات الوزراء: نطور مجموعة من النظم والتطبيقات التكنولوجية لإمداد مؤسسات الدولة بها

قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، دعمه التكنولوجي لعدد من المؤسسات الحكومية تشمل دواوين عموم المحافظات ومراكز المعلومات ودعم القرار، وكذلك مراكز الأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومديريات التعليم والصحة والجامعات الحكومية وذلك من خلال إهداء هذه الجهات مجموعة من نسخ البرامج المرخصة لرفع كفاءتها.





ويعمل مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على تطوير وتنويع الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية، إيمانًا بالمسئولية المشتركة وأهمية التكاتف من أجل تقديم خدمة متميزة ترتقي إلى مستوى الطموحات والآمال في التنمية المنشودة على مختلف الأصعدة والمجالات، انطلاقًا من حرص المركز على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.









وأضاف "الجوهري"، أن ذلك يأتي في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمؤسسات الدولة؛ وتطوير خطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها إلى الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يساهم في تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة بداخلها ودعم أعمال التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.





وأشار "الجوهري" إلى أن المركز يهدف إلى توفير بنية معلوماتية تتسم بالحداثة والدقة والجودة، لمواكبة التحول الرقمي، ودعم جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها.





كما شدد "الجوهري" على حرص المركز على بناء شبكة من علاقات فعالة تقوم على التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.





وأكد "رئيس المركز" أن البنية التكنولوجية عالية التقنية والجودة أحد المقومات والدعائم المهمة التي يعتمد عليها المركز لتطوير بيئة عمله الداخلية؛ لرفع كفاءة ما يقدمه من أعمال من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.





وأوضح "الجوهري" أن المركز يتولى تطوير مجموعة من النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة التي يتم إمداد مختلف مؤسسات الدولة بها؛ للمساهمة في تحديث بنيتها التكنولوجية، فضلًا عن الاهتمام بتقديم خدمات مركز البيانات والاستشارات الفنية، وكذلك خدمات الاتصالات وتوفير أنظمة الحماية والأمان.



