AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:46 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تذليل جميع العقبات لتنفيذ البنية التحتية بمشروع التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية ، والذى يتم تنفيذة وفقا للبروتوكول الذى وقعته محافظة الدقهلية مع وزارة الاتصالات يناير الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لاتمام عملية التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة ووذلك بهدف تقديم خدمات افضل للمواطن المصرى والمساهمة فى انشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة لدعم اتخاذ القرار.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى اليوم الاثنين  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، مديرو عموم الشركة المصرية للاتصالات بمناطق تليفونات الدقهلية ، ومسئولى قطاعات المرافق والسكة الحديد ، والمساحة والطرق ، والرى ومديروا عموم مركز المعلومات والبوابة الالكترونية والشئون القانونية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ماتم تنفيذه من خطوات فى هذا الشأن وكذا المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع فيما يتعلق بعمليات حفر مسارات وخطوط الكابلات وعمل غرف نقاط الربط الرئيسية بين كافة المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للدولة فى عملية التحول الرقمي.

ووجه محافظ الدقهلية مديري مديريات الري والطرق والادارة العامة لحماية النيل، والاجهزة المعنية، بتيسير التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على ان تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الوحدات المحلية التى يجرى فى نطاقها العمل بهذا المشروع للانتهاء من عمليات الحفر المطلوبة للخطوط والمسارات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

 واكد محافظ الدقهلية عدم السماح بالتقاعس من قبل اية جهة من الجهات في القيام بدورها في تنفيذ هذا المشروع القومى الهام مؤكدا على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة من قبل كافة أجهزة المحافظة.
لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي
لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي
لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي
لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي
لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي

ترشيحاتنا

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكشرى بالعدس الأصفر مع الشيف توتا مراد

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

بعد أنباء مفاوضات بيراميدز.. قلق فى المقاصة من رحيل إيهاب جلال

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

خبير أمريكي يحذر: الموجة الثانية لكورونا بدأت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ليدي جاجا بـ كمامة وإطلالة مثيرة

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه