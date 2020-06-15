لميكنة القطاعات الحكومية| محافظ الدقهلية يعلن بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تذليل جميع العقبات لتنفيذ البنية التحتية بمشروع التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية ، والذى يتم تنفيذة وفقا للبروتوكول الذى وقعته محافظة الدقهلية مع وزارة الاتصالات يناير الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لاتمام عملية التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة ووذلك بهدف تقديم خدمات افضل للمواطن المصرى والمساهمة فى انشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة لدعم اتخاذ القرار.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى اليوم الاثنين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، مديرو عموم الشركة المصرية للاتصالات بمناطق تليفونات الدقهلية ، ومسئولى قطاعات المرافق والسكة الحديد ، والمساحة والطرق ، والرى ومديروا عموم مركز المعلومات والبوابة الالكترونية والشئون القانونية.





وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ماتم تنفيذه من خطوات فى هذا الشأن وكذا المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع فيما يتعلق بعمليات حفر مسارات وخطوط الكابلات وعمل غرف نقاط الربط الرئيسية بين كافة المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للدولة فى عملية التحول الرقمي.





ووجه محافظ الدقهلية مديري مديريات الري والطرق والادارة العامة لحماية النيل، والاجهزة المعنية، بتيسير التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على ان تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الوحدات المحلية التى يجرى فى نطاقها العمل بهذا المشروع للانتهاء من عمليات الحفر المطلوبة للخطوط والمسارات المطلوبة لتنفيذ المشروع.



