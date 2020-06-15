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محافظات

لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يرفض التصوير أثناء تسليم مساعدات لعرائس من الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:54 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
رفض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التصوير صباح اليوم الاثنين، خلال تسليمه مساعدات تجهيز لأربع عرائس من الأسر الأولى بالرعاية. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم. 

واكتفى "مختار" بالتصوير مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التنمية البشرية بالمحافظة وجمعية الأورمان. 

ووجه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تعاونًا متميزًا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية ولهم جهود ملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين.

وحضر توزيع المساعدات الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ومسئولي جمعية الأورمان بالدقهلية.
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