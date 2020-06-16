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محافظات

لاستقبال مرضى كورونا.. تجهيز 100 سرير وغرفة للولادة بمستشفى الإيمان بأسيوط.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، إنه تم تجهيز طابقين بالمستشفى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا سعتها 100 سرير، منها 4 أسرة عناية مركزة بأجهزة تنفس صناعي، و10 أسرة عناية متوسطة أكسجين، وأجهزة و86 سرير إقامة مريض، وذلك طبقا لتعليمات الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.


وأضاف محمد جمال أن المستشفى تستقبل أي حالات مصابة بفيروس كورونا ويتم عمل الفحوصات الطبية ونقلهم إلى مكان العزل المخصص بالمستشفى ويتم التعامل مع الحالات طبقا للبروتوكول العلاجي.


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وأشار مدير مستشفى الإيمان إلى أنه بعد دخول سيدات حوامل في الأشهر الأخيرة عزل المستشفى لإصابتهن بفيروس كورونا، بالتنسيق مع محمد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي محمد علي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، تم تجهيز غرفة عمليات مخصصة للولادة القيصرية للسيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا بالطابق الرابع المخصصة للعزل، وتم تجهيزها بجميع المستلزمات والواقيات لحماية الفريق الطبي الذي يقوم بالعمليات، كما تم تجهيز عناية مركزة حتى تخرج السيدة بعد عملية الولادة إلى غرفة العناية لمتابعة حالتها الصحية، خاصة أن حالتهن خاصة نظرا لإصابتهن بفيروس كورونا، وتم توفير حضانات أطفال لرعاية الأطفال حديثي الولادة بوحدة العزل.


وأكد الدكتور محمد جمال توافر المستلزمات الطبية والواقيات، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بشكل مستمر بمتابعة توافر الواقيات الطبية، بالإضافة إلى قيام هل الخير بدعم المستشفى بمستلزمات وقائية إضافية.
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