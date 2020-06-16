للحد من انتشار كورونا.. استمرار حملات التطهير والنظافة بمراكز وقرى أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.





ويأتي ذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





اقرأ أيضا :

























وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لتطهير شوارع وميادين حي غرب أسيوط بمشاركة خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.





وانطلقت الحملة من أمام كوبري فيصل كوبري فيصل ثم اتجهت لشارع عمر مكرم وأمام نفق الزهراء ثم شارع يسرى راغب بحي غرب أسيوط وبعض شوارع حي غرب أسيوط بمصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والاحياء.





كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وماكينات الصراف الآلي بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.





كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.