رئيس النواب: تلقينا إيضاحا من الجامعة العربية لتأكيد رفض التدخل التركي في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس تلقى إيضاحًا من الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بشأن التصريحات المنسوبة له عن الشأن الليبي؛ وأكد أنها كانت مجتزأة ولا تعبر عن موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي، وقد استخدمتها وروجت لها أطراف ذات مصلحة في النزاع حول الوضع الليبي.





وأشار رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- إلى أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أكد عكس التصريحات المنسوبة له، موضحا أن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الدول العربية، ومنها ليبيا، وصدرت عنها قرارات تعبر عن رفض هذا التدخل ورفض استقدام المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.





وأكد رئيس مجلس النواب تقديره لهذا الموقف غير المستغرب من جامعة الدول العربية، وأنه لذلك لزم التنويه والإيضاح، وقال "أتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفا واضحا تجاه الحكومة التي يعتبرها البعض شرعية، لأنها فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاقية الصخيرات، واستقال منها وزراء. ويجب على الجامعة العربية اتخاذ هذا الموقف الحاسم".





وأضاف "القاهرة منفتحة على كل الأطراف، والمصلحة الأولى والأساسية لجمهورية مصر العربية هي حل المسألة الليبية لتعود ليبيا واحدة وموحدة ومستقرة، لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري".



