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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يترأس 3 اجتماعات عبر "الفيديو كونفرانس"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:52 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، ثلاثة اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمنشآت والوافدين وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار القانوني وأعضاء ومديري اللجان.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع الوافدين ما تم انجازه بالنسبة لبرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، والإجراءات المتبعة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني للوافدين وطلاب الدراسات العليا.
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كما ناقش رئيس الجامعة في لجنة أعضاء شئون هيئة التدريس والهيئة المعاونة اليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وتم خلال اجتماع لجنة المنشآت استعراض المقايسة التقديرية الخاصة بأمر الاسناد الملحق والمكمل لعملية التجهيزات وتشيدات الموقع العام بالحرم الجامعة بشرق النيل، بالإضافة الى المذكرة المعروضة بشأن ملحق مطبعة كلية العلوم.


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