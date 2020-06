View this post on Instagram

ان شكرتم لازيدنكم. الحمد لله علي كل شيء . للحظه فارقه لما تحس ان ربنا بياكد للك ان كل الي حصل خير ليك. اللهم بارك في النعم و احفظها من الزوال يا رب . السعاده قرار . يومكم زي الفل ان شاء الله