اتحاد الكرة يرفض طلب أندية الصعيد بإلغاء دوري القسم الثاني وتصعيد المتصدر والوصيف للممتاز

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مقترحا من أندية المجموعة الأولى الصعيد في القسم الثاني اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الذى جمع بينهما فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
ويعقد فى الوقت الراهن إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أجتماعا مع ٦ أندية بالدورى الممتاز يأتي فى مقدمتها النادي الأهلي لحسم مصير الدورى الممتاز الموسم الجارى.
ورفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مقترح الأندية بإلغاء دورى القسم الثاني وصعود اول وثاني من كل مجموعة.
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يذكر ان اجتماع الجبلاية مع مسؤولى الأندية فى المجموعة الأولى بالقسم الثاني تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .
كما تم مناقشة أنه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .
وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني .
كما تضمن الاجتماع ان هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الاوائل للممتاز