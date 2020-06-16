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رياضة

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

بدأ منذ قليل، اجتماع اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مع 6 من أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة آليات عودة مسابقة الدوري، بعد قرار الحكومة بعودة المسابقة 25 يوليو المقبل ومناقشة لائحة الجبلاية الجديدة.

 

ويحضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، وعبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، وبكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش.

وشهد اجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز حضور جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسها عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وجمال محمد على نائب رئيس الجبلاية والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وقرر اتحاد الكرة إقامة اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع" على مدار 3 أيام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس لحسم مصير جميع الملفات الشائكة.

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 20 يوليو القادم.



 

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري
انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري
انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري
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