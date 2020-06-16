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رياضة

لحسم مصير الدوري.. محمود الخطيب يصل مقر اتحاد كرة القدم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:20 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، إلى مقر اتحاد الكرة، لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، والذى من المقرر أن يشهد حضور 6 أندية من الدورى الممتاز لمناقشة لائحة النظام الأساسى وموقفها من عودة الدورى في الموسم الجارى.


وانطلق اجتماع مسئولى اتحاد كرة القدم منذ قليل بعدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز.



وشهدت اجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز حضور جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسها عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وجمال محمد على نائب رئيس الجبلاية والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

كما وصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وماجد سامي رئيس نادي دجلة ومسئول انبي وطلائع الجيش لمقر اتحاد الكرة.


وقرر اتحاد الكرة إقامة اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع" على مدار 3 أيام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس لحسم مصير جميع الملفات الشائكة.

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 20 يوليو القادم.

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