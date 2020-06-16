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نيفين القباج: إقرار العلاوات الـ 5 جاء بتعليمات من الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:37 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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عادل نصار
قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم إقرار العلاوات الخمسة بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، مضيفة أن الحكم القضائي لم يكن مع أصحاب المعاشات.


وأضاف القباج، في مؤتمر صحفي لها بشأن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية شديدة الحساسية وتمر بها مصر بوباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لرؤية جديدة.


وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تقوم على فكرة أن يكون لدينا نظام بيانات اجتماعي عادل وشامل ورقمي، مؤكدة أنه نسعى ونطمح في تلبية احتياجات المواطن المصري.
 


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