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أخبار العالم

موجة كورونا الثانية تضرب إسرائيل .. 258 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 302 حالة وفاة.

بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 3744 حالة، فيما تم رصد 258 حالة إصابة من خلال إجراء 14371 عملية اختبار.

وأوضحت الوزارة أن 41 مريضا حالتهم الصحيفة متوسطة، و39 حالتهم الصحية خطيرة، من بينهم 29 حالة تخضع لأجهزة التنفس الصناعي.
وبلغ عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا 15449 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات الشامل 18495 حالة إصابة.

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